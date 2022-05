Voilà une sacrée claque pour le World TCR. Les courses en lever de rideau des 24 Heures du Nürburgring sont généralement des moments forts du calendrier. Sauf qu'elles n'auront pas lieu. En effet, à moins d'une heure du départ de la course 1 qui devait se tenir ce samedi à 10 heures, les officiels ont annoncé l'annulation pure et simple des deux manches au programme ! Les dizaines de milliers de spectateurs présents dans l'Eifel ne verront donc pas les dix-sept TCR en furie s'escrimer tout en prenant l'apéro.

La cause est d'ordre pneumatique. En effet, à plusieurs reprises lors des essais, plusieurs pilotes ont été victimes de délaminages, crevaisons et vibrations. Il est apparu que Goodyear, fournisseur officiel de la coupe du monde des voitures de tourisme, n'avait pas apporté des gommes adaptées au caractère si atypique de la Nordschleife, en particulier pour les Honda et les Lynk&Co qui représentent à elles seules près de la moitié du plateau ! Le vétéran Yvan Muller a lui-même avoué qu'il hésitait à déclarer forfait.

Par mesure de sécurité, il a donc été décidé d'en rester là. Les efforts du Comtoyou Racing, qui avait verrouillé de façon brillante la première ligne de la course 1 avec Mehdi Bennani et Gilles Magnus, auront donc été vains. Gageons que cela fait plutôt désordre pour une compétition d'ordre mondial. Depuis que le WTCR a succédé au WTCC en 2018, au moins une polémique est apparue à chaque saison. Dommage quand on connait la qualité du plateau...