Il a bercé la jeunesse de plus d’un passionné et a même donné la vocation au sport automobile à plusieurs grands pilotes comme Alain Prost. Michel Vaillant lime les circuits et les spéciales depuis désormais plus de 60 ans. Le héros né du crayon de Jean Graton en a vu des vertes et des pas mûres au cours de son existence et certains albums sont restés dans les annales pour bien des raisons. A cette occasion, nous revenons sur les dix opus ayant fait date dans la série, par ordre chronologique. En cette période de confinement, c’est l’opportunité pour chacun d’entre nous de (re)découvrir ces aventures mémorables…

Le Grand Défi (1959)

Le pitch : Un journal américain, le New Indian, conteste la valeur des pilotes européens et décide d'organiser une compétition « Le Grand défi » pour affronter pilotes de la Vieille Europe et pilotes américains. L’objectif est de désigner un pilote américain et un autre français lors de cinq épreuves fameuses. Les courses seront le Grand Prix d’Argentine, Indianapolis, les 24 heures du Mans, Francorchamps et le Nürburgring. Michel Vaillant est choisi pour défendre les couleurs françaises tandis que les Américains désignent Steve Warson.

Pourquoi le lire ? Tout premier album de la saga, « Le Grand Défi » marque la première histoire complète de Michel Vaillant après plusieurs mini-histoires publiées dans le Journal de Tintin. Cette aventure jette les bases de la série et introduit au lecteur le clan Vaillant ainsi que ce dur à cuire américain nommé Steve Warson qui deviendra très rapidement l’ami de Michel.

Le pilote sans visage (1960)

Le pitch : Michel Vaillant s’apprête à courir lors du Grand Prix F1 de Monaco, à bord d’un Vaillante. On découvre qu’un mystérieux pilote fait des essais sur le circuit de Francorchamps. Personne n’a vu son visage, ce qui lui faut le nom du pilote sans visage mais ce qui est sûr c’est que sa voiture est la plus rapide du circuit.

Pourquoi le lire ? Avec « Le pilote sans visage », la série prend sa vitesse de croisière. L’identité du mystérieux coureur à la visière opaque aura tenu en haleine bien des lecteurs pendant de nombreuses semaines lorsque l’histoire fut pré-publiée dans le Journal de Tintin. Encore aujourd’hui, la silhouette bleue au casque affublé d’un ‘X’ hante les circuits…

Le 13 est au départ (1963)

Le pitch : L'écurie Vaillante dispute les 24 Heures du Mans contre Bob Cramer qui pilote la voiture numéro 13. Ce dernier venu des Etats-Unis conduit une Bocar spécialement préparée pour la course. Steve Warson et Bob Cramer sont des ennemis jurés et doivent s’affronter lors de la course. Steve parviendra-t-il à gérer cette menace qui plane sur lui ?

Pourquoi le lire ? Pour ce retour de nos amis dans la Sarthe, Jean Graton leur introduit un adversaire qui sera leur rival le plus coriace tout au long de leurs péripéties : Bob Cramer. Avec sa gueule patibulaire et ses coups bas légendaires, le Némésis américain devient rapidement plébiscité par les fans de la saga.

Les chevaliers de Königsfeld (1967)

Le pitch : Steve et Michel, la fine fleur des pilotes de course, sont hébergés au château de Königsfeld par Herr Doktor Spangenberg, grand amateur de course automobile. Un des pilotes, Olaf, disparaît durant la nuit et reste introuvables. C’est bientôt au tour de Karel Van Ham de disparaître pendant les tours d’essai, laissant sa voiture inoccupée au milieu du circuit.

Pourquoi le lire ? Avez-vous peur des fantômes ? « Les chevaliers de Königsfeld » se caractérisent par leur ambiance mystique à milles lieues des canons de la saga. On est transporté dans les entrailles de l’Eifel, dans ce vieux château qui n’inspire guère confiance. Au final, la course passe au second plan au profit de l’intrigue principale : qui a enlevé Olaf, Karel et Bill ?

Mach 1 pour Steve Warson (1968)

Le pitch : Steve Warson se rend aux Etats-Unis et rencontre Chuck Danver, un pilote créateur du Sonic Bird, un prototype capable de dépasser le mur du son sur route. Blessé et menacé par le Leader qui convoite ce projet, Chuck donne sa place à Steve et Michel Vaillant est appelé pour les dernières mises au point. La première tentative de la machine aura lieu sur la piste du lac salé de Bonneville, en présence du Leader.

Pourquoi le lire ? Jean Graton s’attaque à un sujet qui ne lui est pas familier : les records de vitesse terrestre. Mais surtout, « Mach 1 pour Steve Warson » est l’occasion d’introduire celui qui deviendra l’ennemi le plus dangereux et le plus acharné des Vaillant : le Leader, un être aussi maléfique que mystérieux, dont sa classe n’a d’égal que son machiavélisme. Une sorte de Fantomas de la bande dessinée, en sorte…

Le fantôme des 24 Heures (1970)

Le pitch : Lors de la première journée des essais des 24 heures du Mans, l’équipe Team Gengis Khan fait son apparition et démontre son écrasante supériorité lors des tours d'essai. Lors du repas Michel reçoit une lettre qui lui fixe un rendez-vous sur le circuit, en pleine nuit, avec à la clé le secret de la Team Gengis Khan. Une fois au rendez-vous, Michel se retrouve face à une bien mauvaise surprise…

Pourquoi le lire ? Assurément le plus fameux album de Michel Vaillant consacré aux 24 Heures du Mans. Les voitures du Team Gengis Khan, agressives et bestiales à souhait, font figure de chouchoutes parmi les machines flanquées du célèbre logo jaune. Si l’identité du fantôme est rapidement révélée, on ne connaît toujours par l’identité des vainqueurs de la course. Seul Jean Graton possède la réponse, à vrai dire…

Rush (1972)

Le pitch : La course du siècle mêlant voitures de tourisme et prototypes se prépare : 22.795 kilomètres divisés en 15 étapes du nord du Canada à Ushuaia, extrême pointe sud du continent américain. Une course folle pour laquelle l'écurie Vaillante a construit deux Rush, des voitures de grand tourisme, piloté par Michel Vaillant et Steve Warson. Mais deux Leader, pilotées par les infects Cramer et Hawkins, sont aussi de la partie.

Pourquoi le lire ? Le Rallye Alaska-Terre de feu est assurément l’épreuve la plus folle à laquelle Michel et Steve aient pu participer. Il s’agit surtout d’un excellent prétexte pour offrir au lecteur une superbe variété de paysages. On passe ainsi des décors polaires à la pampa, sans oublier le désert nord-américain. Ajoutez à cela une chute superbe et vous avez là un album remarquable.

Une histoire de fous (1992)

Le pitch : L'équipe Vaillante désire engager sa nouvelle voiture au Mans, pour les 24 heures. Mais, celle-ci n'est pas complètement prête et des doutes subsistent. Entre temps, les hommes de l'usine faisant des miracles, la VS 92 est mise au point. L’équipage se composera de Michel, Pierre Dieudonné et Steve. Toutefois, ce dernier n’est pas satisfait pour autant et signe… chez Leader, l’ennemi juré !

Pourquoi le lire ? « Une histoire de fous » aurait très bien pu s’appeler « La chute de Steve Warson ». En choisissant de passer à l’ennemi pour disputer Le Mans, l’Américain amorce sa longue descente aux enfers qui durera pendant plusieurs albums. Et puis, cet album situé en plein coeur de l’ère Groupe C des sports-protos est l’occasion pour un vieux copain des Vaillant de signer son come-back : Jacky Ickx himself.

Paddock (1995)

Le pitch : Adélaïde, dernier grand prix de formule 1 de l'année. Trois prétendants au titre de champion du monde persistent : la Vaillante de notre ami Michel, la Williams de Hill et la Benetton de Schumacher. Or, voila qu'un mystérieux personnage se livre a des sabotages. C’est Tim, un jeune apprenti de Vaillant, qui est accusé alors qu’il essayait simplement d’arrêter l’agresseur. Les organisateurs vont-ils annuler l’épreuve et ainsi couronner Hill et Williams en s’opposant également aux représailles des médias ?

Pourquoi le lire ? Philippe Graton s’était occupé du scénario du précédent album, « La piste de jade ». Avec « Paddock », il a mené l’enquête dans les coulisses de la Formule 1, avec notamment une immersion chez Williams-Renault. Le sport le plus sophistiqué de la planète est-il aussi le plus vulnérable ? Ce 58e album de la série fait dresser des cheveux gris sur la tête des spécialistes.

Collapsus (2015)

Le pitch : Désormais à la manoeuvre au nom de sa famille sur l'échiquier de la mondialisation industrielle, Jean-Pierre s'apprête à réaliser le rêve non seulement familial, mais aussi de tous les fans de la marque : racheter Leader, l'éternel concurrent de Vaillant. Le plus beau coup de sa carrière. Mais, en matière de business, le rêve peut très vite tourner au cauchemar…

Pourquoi le lire ? Il s’agit assurément du meilleur album de la nouvelle saison de la saga. En prenant un nouveau départ, la série se veut plus mature, plus sombre. « Collapsus » marque une apogée dans ce nouveau style avec un Jean-Pierre Vaillant voulant réaliser le coup du siècle et qui est sur le point d’accomplir le rêve de sa vie. La scène finale de l’album a retourné plus d’un fan de la saga.