Lancé voici plus d'une dizaine d'années par Stéphane Ratel et SRO, le système était tout à fait louable : il devait en gros permettre à de riches « gentlemen drivers », des amateurs fortunés découvrant le sport automobile, de permettre à des pilotes doués mais moins riches de rouler gratuitement ou à moindres frais en les « coachant » et remontant dans les classements. Le but était que les « Bronze » payent en tout ou en partie le budget des « Silver ». Le Gold étaient déjà pros ou semi pros, engagés par des constructeurs, tandis que les pilotes classés Platinium sont des professionnels avec un sacré palmarès comme par exemple des anciens pilotes de F1 ou vainqueurs de grandes courses comme les 24H du Mans.



