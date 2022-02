La conférence de presse organisée ce vendredi sur le Circuit de Spa-Francorchamps en présence de Melchior Wathelet, CEO de la piste ardennaise, et François Ribeiro, promoteur du championnat du monde d'endurance pour motos, a permis aux journalistes conviés d'être témoins de l'avancée des travaux sur le plus beau circuit du monde. Depuis le mois d'octobre, la piste ardennaise s'apparente à un vaste chantier.

En plus du retour de plusieurs bacs à graviers, notamment à la Source, Pouhon et Blanchimont, les changements les plus frappants sont l'ajout d'une impressionnante tribune au sommet du Raidillon mais aussi une réfection du virage dit Speaker's Corner qui aura désormais deux tracés (voir photo principale) : le premier réservé aux autos tel qu'on le connait depuis 1979 et le second destiné aux motos avec une entrée intervenant plus tôt après le virage de Bruxelles et une sortie au milieu de la courte ligne droite amenant vers Pouhon.

"La communauté du sport automobile sur deux et quatre roues sera bientôt très impressionnée par les travaux réalisés à Spa-Francorchamps en ce moment. Une fois terminé et homologué par la FIA et la FIM en avril, ce circuit sera encore plus spécial et attrayant que jamais pour tous les pilotes", souligne François Ribeiro.

Les 24 Heures de Spa réservées aux motos auront lieu du 2 au 5 juin prochains.