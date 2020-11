C'est une demie surprise. Alors que les organisateurs du Spa Rally se raccrochent encore à un vain espoir pour leur épreuve prévue mi-décembre (décision finale le 4), du côté de Bastogne et du RAC Spa on a d'ores et déjà décidé de renoncer à l'édition 2021 de l'épreuve rassemblant le plus de voitures de rallye sur notre territoire.

"Certes, nous pourrions faire l’autruche en poursuivant l’organisation des Legend Boucles @ Bastogne 2021 comme si de rien n’était", explique Pierre Delettre. "Les récentes annulations, mais aussi et surtout l’aggravation de la situation sanitaire et les perspectives franchement pessimistes pour les prochains mois nous ont incités à aller de l’avant. Face à la pandémie, il nous faut faire preuve de raison. Avec 300 voitures au départ, les Legend Boucles @ Bastogne constituent le plus grand rallye de Belgique, et son organisation implique des centaines de personnes. Difficile d’imaginer que tout cela sera réalisable dans trois mois. Nous avons dès lors confirmé à la Ville de Bastogne et à ses autorités que nous mettions pied à terre pour 2021, avec la ferme intention de rebondir en 2022. Il va de soi que le contrat avec la Ville de Bastogne est de fait prolongé d’un an, courant désormais jusqu’en 2024. Pas question néanmoins de couper tous les ponts. Au fil de quelques discussions avec le noyau dur de l’équipe, l’idée d’un Plan B a jailli. Nous organiserons ainsi à la date prévue pour notre rallye une balade, sur routes ouvertes, pour des voitures normales ou de rallye afin de faire découvrir aux fans les plus belles spéciales asphaltées de notre épreuve, sans aucune notion de compétition bien sûr."

Voilà qui ne consolera certainement pas les fans, qu'ils soient concurrents ou spectateurs...