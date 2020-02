Rien de très original pour les Américains.

Alors que Ferrari entamera, mardi prochain, le bal des présentations des F1 2020, l’écurie américaine Haas a pris un peu d’avance en dévoilant déjà la nouvelle robe des VF20 qui, elles, seront présentées le 19 février à Barcelone lors des premiers essais hivernaux. Un retour aux couleurs d'origine si ce n’est que le blanc remplace le gris. Chacun ses goûts mais nous on préférait la livrée noir et or même si les bois de cerfs n’ont guère porté chance à Kevin Magnussen et Romain Grosjean… Après, du moment que la version 2020 est plus rapide que sa devancière que pour les Américains.