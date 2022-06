C'est un moment fort de la semaine des 24 Heures qui est revenu hier à 17 heures dans le centre-ville du Mans. Annulée en 2020 et 2021, la parade des 24 heures du Mans a fait son grand retour. Le succès fut au rendez-vous avec d'innombrables passionnés et badauds venus approcher et admirer les 62 équipages de cette 90ème édition. Les pilotes se sont pris au jeu en signant de très nombreux photographes et offrant au passage une ribambelle de goodies.

Aux côtés des protagonistes principaux de ce cru 2022 mais aussi de l'acteur porschiste Michael Fassbender qui a pu mesurer sa popularité dans la Sarthe, les six Belges ont pris part à la parade. Pour les frères Vanthoor, l'exercice est déjà bien rôdé. Pour Sarah Bovy, Alessio Picariello, Jean Glorieux et Jan Heylen, c'était en revanche une grande première. Gageons que ces quatre nationaux, qui ont débuté au Mans l'an dernier et cette année, ont pris beaucoup de plaisir à prendre ce bain de foule.

Mention spéciale à Sarah et ses équipières, seul équipage 100% féminin au départ cette année, qui ont réalisé un très beau score à l'applaudimètre.