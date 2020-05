Quatre jeunes pilotes intégreront la nouvelle Belgian Motorcycle Academy. Ils suivront un programme de 15 jours de formation qui débutera le 3 juin prochain.



La semaine dernière, huit jeunes candidats prenaient part à la toute première sélection de la Belgian Motorcycle Academy, fondée en janvier dernier. Au cours d'une interview individuelle, chacun exposait son expérience, son savoir technique, ses aptitudes et sa motivation pour pratiquer la compétition moto.



Au niveau des épreuves moto, un premier chrono fut pris en début de journée. Suivirent ensuite plusieurs moments de roulage pendant lesquels les coaches présents prodiguaient des conseils d'amélioration. En fin de journée, un nouveau chrono fut pris pour évaluer le potentiel d'amélioration de chacun.



A l'issue des différentes épreuves, les membres du jury (Didier Frérot - FMWB, Freddy Tacheny - Belgian Motorcycle Academy, Michel Wanty - Belgian Motorcycle Foundation et Philippe Dujardin - Circuit Jules Tacheny) et les coachs présents (Thierry Klutz, Arnaud Dermine, Fred Fiorentino, Gregory Rousseau, Bénédicte Van Moortel ainsi que Michel Nickmans de Zone Rouge et Pierre Gillion, capitaine des Junior Black Knights) choisissaient à l'unanimité sur 4 jeunes talents qui sont Loris Dekkers (02/12/2007) ; Evan Gourmet (26/12/2006) ; Tom Rolin (21/12/2009) ; Romain Even (24/06/2003).



Ils rejoindront les Junior Black Knights Amélie Triffet et Lorenz Luciano dans la Belgian Motorcycle Academy. Ces derniers seront les seuls pilotes belges à participer à la Northern Talent Cup.



La formation s'étalera sur 14 jours principalement programmés le mercredi après-midi et le samedi ou pendant les vacances scolaires ainsi qu'une participation à la manche de clôture du Championnat de Belgique Supermoto :

© DR

"Après plusieurs reports pour les raisons que l'on sait, c'était un bonheur d'enfin pouvoir organiser cette sélection!", commente Freddy Tacheny, président de la Belgian Motorcycle Academy. "Je tiens à remercier les parents, les jeunes participants bien sûr, tous les coachs et les personnes qui ont permis de faire de cette journée une vraie réussite. Place maintenant au programme de cours pour les 4 sélectionnés de cette première édition. Nous attendons maintenant impatiemment la première course de la Northern Talent Cup où Amélie et Lorenz représenteront fièrement les couleurs de la Belgique!"