1. Lewis Hamilton va-t-il lutter pour un 8e titre mondial en F1 ?

Oui. Une fois le doute levé sur sa présence au départ de la saison 2022, il va de soi que Lewis aura soif de revanche et sera encore plus motivé que jamais pour conjurer le mauvais sort et battre Max Verstappen. Compte tenu de son expérience et du savoir faire de Mercedes, il y a fort à parier, même si la règlementation a changé, qu’il sera à nouveau en lice pour la couronne mondiale. Cela ne signifie pas pour autant qu’on le voit réussir. Mais cette fois, on espère juste que s’il est battu, ce sera à la régulière car ce qu’il s’est passé lors des deux derniers GP 2021 nous laisse un goût amer et pas très sportif.

