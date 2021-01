La rivalité du Français et du Brésilien, parfois exacerbée, a fait les choux gras de la presse mondiale et marqué l’histoire de la F1 fin des années 1980 quand deux des plus grands champions des GP se sont retrouvés équipiers chez McLaren. Ces deux stars orgueilleuses se sont détestées, accrochées à deux reprises dans la lutte finale pour le titre mondial, un partout en terme de non-sportivité, avant de se respecter puis de faire la paix juste avant le départ tragique de Senna à Imola.

Quand on parle de duels à couteaux tirés, de rivalité en Formule 1, on pense de suite aux nombreuses bagarres entre Ayrton Senna et Alain Prost à une époque où la F1 n’était pas dominée par un seul homme comme souvent depuis le début du troisième millénaire avec Michael Schumacher, Sebastian Vettel puis Lewis Hamilton.