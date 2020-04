S’il y a bien un film sur les bagnoles qui a fait bondir plus d’un fan dans son siège lors de sa sortie dans les salles obscures, c’est bien Driven. Sylvester Stallone réalise un vieux souhait en s’aventurant dans l’univers des sports mécaniques et plus précisément dans le milieu du CART (Champ Car) américain. Sly regrettera amèrement ce crash spectaculaire par la suite.



