Ils avaient promis d’attaquer et de ne pas déjà s’avouer vaincus alors qu’il reste un demi-Dakar à avaler. Après avoir entamé l’épreuve en trombe avec une victoire dès la 2e étape, Sébastien Loeb et Fabian Lurquin avaient lâché progressivement du terrain sur Nasser Al-Attiyah, la faute à quelques erreurs de navigation et autres soucis de fiabilité. Avant la journée de repos marquant le point de mi-parcours du plus célèbre des rallye-raids, le duo franco-belge pointait à près de 50 minutes du Qatari et de son équipier français Matthieu Baumel. Face à ce renard du désert qu’est le pilote Toyota, cela commence à faire beaucoup.