Ce sont de véritables monstres sacrés. Les deux plus grands rallymen mondiaux de tous les temps. Neuf titres mondiaux et sept victoires à Monte-Carlo pour l’Alsacien, huit sacres et autant de couronnes monégasques pour le Haut-Alpin.

Deux hommes qui ont fait des étincelles à l’époque où ils étaient équipiers chez Citroën, en 2010 et 2011, deux légendes du rallye qui se respectent à défaut de s’apprécier outre-mesure.



(...)