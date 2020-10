Hyundai et Sebastien Loeb se sont mis d'accord pour mettre fin à leur collaboration avant terme lors de cette deuxième saison très particulière. Il était prévu que le nonuple champion dispute six rallyes cette année, mais les nombreuses annulations dues à la pandémie ont considérablement réduit ce programme et l'Alsacien n'aura au final disputé que deux manches WRC, le Monte-Carlo avec une décevante sixième place puis plus récemment son dernier podium en Turquie où sa position de départ et son expérience l'ont bien aidé pour finir son contrat en beauté.