On parle beaucoup de Xavier Siméon comme porte-étendard des Belges dans le championnat du monde d’endurance moto. Mais, plus loin sur la grille, un jeune loup noir-jaune-rouge fait parler de lui.

Pourtant, rien ne destinait initialement Loris Cresson à s’aventurer dans les courses de longue haleine. "Tout a commencé en 2021 quand ma famille a noué des contacts avec l’équipe Kawasaki BMRT, commente Loris. J’ai été appelé pour disputer la course d’Estoril et cela a directement fonctionné puisque nous avons gagné la catégorie Stock et fini sixièmes au général. Depuis, je continue avec cette équipe qui fait vraiment beaucoup pour moi. L’ambiance est vraiment bonne en endurance, bien plus qu’en sprint où cela devient trop politique. Cela commence vraiment à devenir dérangeant."

