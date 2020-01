L'amateur belge réalise son rêve au volant d'une Fiat 124 Abarth

Géomètre de 44 ans responsable technique à la ville de Bastogne, Luc Caprasse s'est découvert sur le tard une passion pour le rallye, hobby qu'il pratique depuis 2011.

« J'ai débuté à Trois Ponts aux commandes d'une Opel Ascona, puis j'ai acheté les Audi Quattro avec laquelle je m'aligne depuis quelques années aux Legend Boucles, mais aussi une ou deux épreuves nationales par an, » nous explique-t-il.

En 2018, il a fait l'acquisition d'une Fiat 124 Abarth, toujours préparée par Motorsport International, la petite structure de Willy et Nicolas Plas: « J'ai été sacré l'an dernier à son volant en catégorie R-GT en championnat d'Allemagne. »

Le Monte-Carlo, il l'a découvert en spectateur voici quelques années : « L'année où Seb Loeb a arraché sa roue sous nos yeux. C'est vraiment une épreuve mythique, la crème des rallyes. J'ai toujours dit que je le ferais un jour. J'aime les parcours techniques en montagnes, la neige, la glace et l'ambiance des joutes hivernales. »

Même avec une propulsion ? « C'est plus facile bien sûr avec ma quatre roues motrices, mais j'ai trois pédales, un volant et le système antipatinage pour contrôler la glisse. »

Côté financier, Luc a-t-il dû casser sa tirelire pour s'offrir son rêve ? « Il est clair que cela coûte plus cher que la Rallye de Bastogne. Il faut faire des choix. Le prix d'engagement est le double d'un Condroz. Mais on a aussi 309 km de spéciales. La plus grosse partie du budget par rapport à une épreuve chez nous, c'est le déplacement. Mais on fait gaffe aux dépenses. L'équipe loge dans un gîte et le soir on mange à la bonne franquette. Pas de grands hôtels ou restaurants pour nous à Monaco où j'espère juste arriver. On n'a aucune ambition de classement, mais on sait déjà que si on va au bout on gagnera le R-GT vu qu'on est seuls dans notre classe. On aura même peut-être droit à une coupe (rire). »

Comme Thierry Neuville ? « Franchement, je l'espère pour lui. Deux Belges sur la plus haute marche du podium à Monaco dimanche, ce serait cool. »

Peut-être que le pur amateur et les pros se croiseraient alors au Stars & Bars ? « Sûrement pas car lundi je travaille, moi. »

Quatre jours au bureau avant d'attaquer les recos des Legend. Epaulé ici par Renaud Herman, Luc Caprasse a un programme encore plus chargé que Thierry Neuville en ce début de saison...

Olivier de Wilde

Légende : Nos compatriotes Luc Caprasse et Renaud Herman au départ avec la seule GT engagée. (L. CAPRASSE)