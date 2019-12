Son seul prénom appartient à jamais à la légende du sport automobile belge et aura marqué notre jeunesse. Luigi Cimarosti était un des plus grands préparateurs automobiles de Belgique et d'Europe dans les années 1970.

Celui que l'on surnommait amicalement le "sorcier de Comblain-au-Pont" a connu ses heures de gloire à l'époque des magnifiques BMW 3.0 CSI ou 3.0 CSL. Rappelez vous les Castrol ou UFO, des couleurs appartenant à l'histoire des 24 Heures qu'il remporta en 1974 avec Alain Peltier et Jean Xhenceval puis l'année suivante Xhenceval étant cette fois associé à Hughes de Fierlant.

En 1976, Luigi devient champion d'Europe de Tourisme grâce à la paire Jean Xhenceval et Pierre Dieudonné avant de remporter la catégorie IMSA lors des 24H du Mans 1977 avec l'équipage Xhenceval-Dieudonné-Dini (8emes au général!) et d'offrir encore la Coupe du Roi à BMW lors des 24H de Francorchamps 1978.

En bon italien, il préparera ensuite les fameuses Alfa GTV6, tant en circuit qu'en rallye. On se souvient encore avec émoi des passages spectaculaires de Yves Loubet, Dany Delettre ou Thierry Reginster.

Il acheva sa carrière sur piste en mettant au point des Ford Sierra Cosworth, tant en circuit qu'en rallye, puis des Viper.

Il avait refait une sympathique apparition publique sur la grille des 24H de Spa 2016 dans le cadre de l'opération "Drivers Circle" montée par Pascal Witmeur et Lucien Beckers. Il s'est éteint ce vendredi à l'âge de 89 ans. A sa famille et ses proches, la rédaction sports moteurs de la Dernière Heure présente ses sincères condoléances. Ciao Luigi!