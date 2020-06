Le Conseil National de Sécurité a suscité l'émoi auprès des sportifs qui ont eu la bonne surprise d'apprendre que les compétitions pourraient reprendre dès le 8 juin. Cette reprise se fera d'abord à huis clos avant un "retour à la normale" pour le 1er juillet et le retour d'un public assis limité à 200 personnes. Alors qu'il était initialement prévu que toute compétition demeurerait interdite jusqu'au 31 juillet, ce lâchage de bride en a surpris plus d'un.

Le sport automobile est évidemment concerné par ses mesures. Toutefois, il ne faut pas s'attendre à revoir une grille se former au cours des prochaines semaines. En effet, les circuits ont déjà booké leurs agendas depuis longtemps, avec de nombreux track days programmés en juin et juillet.. A l'instar de Mettet et Zolder (qui a annoncé son calendrier 2020 pas plus tard que ce midi), Spa-Francorchamps annonce être complet."Il n'y aura pas de changement sur les calendriers belges", indique Séverine Cirlande, responsable communication du circuit ardennais. "Primo, car Spa est full. Deusio, car 200 personnes assises ne nous concerne pas."

Cependant, en consultant l'agenda daté d'aujourd'hui, on constate que le week-end du 17-18-19 juillet doit encore trouver preneur auprès d'un organisateur étranger, et que SRO pourrait très bien s'accaparer les journées du vendredi 9 et dimanche 12 juillet pour transformer son Test Day non-obligatoire de deux jours en un meeting de course. Après tout, on a déjà tout vu...

Presque tous les championnats belges ont annoncé leurs calendriers revus il y a quelques jours seulement. On préfère dès lors se tenir à ce qui a été confirmé plutôt que d'imposer aux pilotes et écuries un énième chamboulement. "De notre côté, on ne change rien", confirme Marc Van Dalen, qui veille à la destinée de la VW Fun Cup via Kronos Events. "Et on espère que la situation s'améliorera encore et que les 22 et 23 août, on pourra ouvrir normalement au public pour notre coup d'envoi à Zolder."

Pour rappel, le Belcar ouvrira le bal des reprises des courses nationales avec une première manche à Zolder les 8-9 août. Toujours dans la pinède limbourgeoise, VW Fun Cup et BGDC reprendront deux semaines plus tard tandis que la 2CV/C1 débutera sa saison... aux Pays-Bas les 12-13 septembre.