Onze mois après l’un des plus retentissants succès de sa carrière, Maxime Martin est de retour dans la Sarthe. Sans Aston Martin, qui a délaissé la discipline. Le Bruxellois a donc trouvé refuge pour sa 7e participation mancelle sur une 911 RSR alignée en GTE-Pro par le team privé made in Taiwan HubAuto. "Cela s’est un peu fait en dernière minute", avoue Max, qui fait équipe ce week-end avec Alvaro Parente et Dries Vanthoor. "Je remplace Nick Cassidy, qui ne pouvait pas participer à la journée test de dimanche dernier car il roulait en Formula E. Et comme il n’est pas classé Platinium, son absence signifiait automatiquement qu’il ne pouvait pas prendre part à la course."