Teams et pilotes ont à peine dû boucler une centaine de kilomètres entre Dubai et Abu Dhabi où se poursuit, ces vendredi et samedi, l’Asian Le Mans Series.

Après les qualifs en matinée (deux sessions différentes pour les deux courses), la troisième et avant-dernière épreuve de l’ALMS aura lieu cet après-midi (départ à 13 h chez nous), toujours sur quatre heures avec la moitié de la course en nocturne.