McLaren, Renault, Racing Point et AlphaTauri s’étriperont pour être best of the rest en 2020.

Bien malin celui qui pourra désigner la 4e force du plateau. Pas moins de quatre écuries, soit huit voitures, lutteront pour terminer best of the rest. Le match promet d’être ultraserré dans le milieu du peloton. "Peut-être même encore plus serré que l’an dernier", prévient Pierre Gasly.

En 2019, c’était McLaren qui avait remporté la bataille. L’objectif sera de confirmer ce retour en avant cette saison. Carlos Sainz, qui fera une dernière fois équipe avec Lando Norris avant son départ pour Ferrari, aimerait offrir aux Orange leur 1er vrai podium depuis 2014. Carlos Jr devra faire barrage à son ancienne écurie, Renault.

(...)