Pour une surprise, c'en est une grosse ! Alors que SMP Racing avait annoncé prolonger le bail en FIA WEC pour la saison 2019-2020, l'écurie russe a finalement fait volte-face et a décidé d'arrêter les frais. Cela signifie que les BR1 LMP1 bleues seront aux abonnées absentes pour le coup d'envoi du championnat qui aura lieu dans deux semaines.

En soi, les Russes ont atteint leurs objectifs: ils ont montré que leur prototype était compétitif et pouvait s'affirmer comme la meilleure machine non-hybride derrière les intouchables Toyota TS050. Mais la domination outrageuse des Japonaises, et le rechignement de l'ACO à changer les choses, ont vraisemblablement refroidi les troupes de Boris Rotenberg.

"Ce fut une saison difficile pour nous, admet ce proche de Vladimir Poutine. Nous avons beaucoup travaillé sur notre prototype BR1. Nous avons pu montrer et prouver à tous que l'équipe russe, les pilotes russes et la voiture russe sont capables d'atteindre les meilleurs résultats dans les championnats du monde les plus difficiles et dans une course aussi prestigieuse que les 24 Heures du Mans."

"C’est un succès bien mérité pour tous ceux qui ont participé à ce projet ambitieux - pilotes, SMP Racing et ART GP, BR Engineering et Dallara (aux commandes du développement de la LM P1). Notre objectif n’a toujours été qu’une victoire et nous pensons que nous avons obtenu cette victoire avec le résultat le plus élevé possible dans ces circonstances. Après la dernière course au Mans, nous avons décidé que SMP Racing quittait le WEC. Notre équipe ne participera pas à la saison 2019-2020."

Le retrait de SMP Racing ne fait évidemment pas les affaires de Stoffel Vandoorne. Nouveau héros de l'équipe après son podium à Spa et au Mans, on espérait voir le Courtraisien rempiler en WEC avec sa nouvelle équipe. Jusqu'à nouvel ordre, Stoffy devra donc se contenter de son programme en Formula E avec HWA/Mercedes.

Et elle ne fait évidemment pas les affaires du WEC. Sans Ford ni BMW en GTE-Pro, avec un plateau famélique en LMP1, cette nouvelle super-saison est déjà morte et enterrée. C'est comme un long hiver qui se prépare pour les troupes de Gérard Neveu, en l'attente du règlement hypercar attendu comme le messie....