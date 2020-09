L’air de rien, Maxime Martin prendra, ce samedi à 14 h 30, le départ de ses sixièmes 24 Heures du Mans. Mais contrairement à son papa Jean-Michel et à son oncle Philippe, troisièmes au général en 1980 au volant de leur proto Rondeau aux couleurs Belga, Max n’est encore jamais parvenu à monter sur le podium.

Ses deux dernières participations avec le constructeur Aston Martin ont même tourné au calvaire. "Ce furent les pires 24 heures de ma carrière, même si je sais qu’on est au Mans et que des milliers de pilotes rêvent d’être à notre place, confie le Bruxellois. Mais quand vous êtes pilote officiel et que dès le premier tour vous savez que vous n’avez aucune chance de figurer sur le podium, quand vous tournez à trois ou cinq secondes en moyenne des meilleurs de votre catégorie, c’est démotivant. C’est juste faire des tours. Un peu comme lorsque vous avez un souci mécanique vous faisant perdre trente minutes dès la première heure. Après, il est dur de repartir au combat et cela semble long. Très long…"