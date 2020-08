Maxime Martin aux 24H du Ring sur une des Porsche du Frikadelli Racing! Moteurs Olivier de Wilde Le Bruxellois enchaînera deux doubles tours d’horloges en septembre © D.R.

C’est désormais confirmé par le team allemand lui-même. Et cela ne représente plus vraiment une surprise dans la mesure où notre compatriote a déjà disputé deux épreuves préparatoires de la VLN sur la Nordschleife. Même si son employeur ne souhaite pas trop qu’on en fasse la publicité, le pilote officiel Aston Martin en WEC a reçu le feu vert pour disputer les 24H du Nürburgring sur une des... Porsche 911 GT3 R du célèbre Frikadelli Racing au sein duquel on retrouvera également les pilotes officiels Porsche Kevin Estre, Earl Bamber, Michael Christensen et Laurens Vanthoor qui, comme le Bruxellois enchaîneront donc Le Mans (19 et 20 septembre) et le grand rendez-vous de l’Eifel (26 et 27 septembre), hélas tous les deux à huis clos. Cela signifie bien sûr que les célèbres GT « green » ne seront pas présentes officiellement cette année en Allemagne.