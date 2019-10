Maxime Martin pense déjà au futur. Si le pilote officiel Aston Martin est encore loin d'avoir terminé sa carrière de pilote, il a décidé de préparer déjà son futur en lançant son propre team de course, le Martin Racing Team. Basée près de l'aéroport de Charleroi, la nouvelle structure créée avec son associé Thomas Matton, un ancien ingénieur BMW en DTM, alignera pour commencer deux Aston Martin Vantage GT4 dans les championnats européen et Adac GT 2020.

"Cela fait déjà quelque temps que je voulais créer ma propre écurie," explique le Bruxellois qui continuera bien sûr en parallèle à rouler en WEC, le championnat du monde d'endurance avec Aston Martin. "L'Aston GT4 est un bon produit et l'European GT4 intéresse de plus en plus de jeunes pilotes et est amené à se développer encore plus dans le futur. J'aime le sport auto et j'espère ainsi pouvoir continuer à y oeuvrer au-delà de ma carrière de pilote. La GT4 peut rouler partout et une participation aux épreuves de Creventic ou de VLN n'est pas non plus à exclure si nous trouvons des pilotes intéressés par ces compétitions."

Même si cela reste bien sûr aujourd'hui un team privé, nul doute que ses excellents rapports avec l'usine l'aideront à disposer de top matériel. Gageons aussi que dès aujourd'hui son téléphone va chauffer avec de nombreuses candidatures de pilotes qui se verraient bien rouler pour l'équipe d'un des plus talentueux pilotes belges du moment.