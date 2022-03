Excellente nouvelle en provenance du Castellet où s'achèvent les essais hivernaux du GT World Challenge. L'écurie britannique Beechdean a en effet confirmé l'engagement de deux Vantage GT3 pour le championnat GT World Endurance passant par Spa fin juillet avec les 24 Heures.

Le patron du team partagera le volant d'une des voitures avec les espoirs français Valentin Hasse Clos et normalement Théo Nouet tandis que sur la deuxième on retrouvera un équipage 100% pro avec du gros calibre puisque, selon nos sources, seront associés Marco Sorensen, Nicky Thiim et... Maxime Martin !

Après quelques infidélités avec Porsche l'an dernier, Max, injoignable à l'heure de rédiger ces lignes, revient en force avec la marque britannique qu'il représente déjà aux Etats Unis en IMSA avec l'écurie The Heart of Racing. Il fera aussi partie de l'assaut aux 24 Heures du Nürburgring. Seules manqueront cette année à son agenda les 24 Heures du Mans.

Un programme qui pourrait en outre encore être étoffé pour l'un de nos meilleurs ambassadeurs en action le week-end prochain à Jérez... pour la première manche de la VW Fun Cup avec le team M3M. On vous en reparle très bientôt.