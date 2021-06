Maxime Martin: "S'il y a bien une épreuve de 24H que je veux encore gagner, c'est le Nürburgring" Moteurs Olivier de Wilde © Martin

Le Bruxellois parmi les favoris pour la victoire dans l'Eifel 29 ans après son père.



Maxime Martin disputera le week-end prochain les 24H du Nürburgring, l'un des sommets d'une saison "light" en raison du retrait officiel d'Aston Martin dans les compétitions GT. On devrait toutefois encore le retrouver plus tard sur quelques autres grandes courses comme les 24H et les 25H de Spa, mais aussi peut-être encore Le Mans en GTE-AM. Entretien avec le pilote du Porsche Frikadelli Racing. Avec quelques scoops au passage...