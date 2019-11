Onzième pour sa deuxième année en TCR Europe, sa quatrième déjà au volant d’une Golf GTI, Maxime Potty n’a pas du tout vécu la saison espérée.

"Honnêtement, je suis très déçu", avoue l’Hamoirien. "J’ai commis quelques petites erreurs, le team WRT aussi, mais surtout le niveau de performance de la voiture était médiocre, une vraie catastrophe. On a subi."

Le jeune pilote de 19 ans est heureux de pouvoir dès lors s’offrir une bonne récréation en rallye. "J’ai toujours dit que je voulais essayer. J’ai déjà été voir plusieurs fois le Condroz, une épreuve mythique dans la région. Tout s’est décidé à Barcelone. On a acheté une Opel Adam pour disputer les trois petits rallyes nécessaires pour l’obtention de la licence pour piloter ma VW Polo R5 ici."

Une voiture confiée à MY Hub, la société de son manager Clovis Matton.

"La prise en main de ces deux derniers jours s’est franchement bien déroulée," sourit Max. "Je me sens déjà assez à l’aise dans l’auto. Maintenant, je vais devoir faire attention à l’excès de confiance, aux changements d’adhérence. Je compte sur l’expérience de mon copilote Charles Maquet disputant son 7e Condroz pour ne pas tomber dans les pièges."

Un équipier devant déjà freiner son jeune loup.

"Je viens du circuit et je suis habitué à attaquer un peu trop fort sur les freinages. J’ai tendance à freiner un peu trop tard et trop fort. Du coup, j’ai déjà fait une incursion dans un champ et un tête-à-queue. Je dois me calmer, l’écouter et rouler plus à 85 % si je veux apprendre un maximum et atteindre mon seul objectif du week-end : l’arrivée."

Avec un changement de discipline en vue si cela se passe bien ? "On ne sait pas encore. À voir... Mais le rallye me plaît, cela c’est déjà sûr."