Le August Porsche Addiction a présenté, ce samedi à Lasne, le copieux programme « racing » de cette nouvelle structure dirigée par Lionel Hansen et Renaud Jamoul.

En plus de son programme de Track Days et de quelques apparitions avec leurs Porsche Historic, l'équipe possèdera deux programmes, l'un en rallye avec six épreuves du BRC pour Cédric Cherain qui visera le titre en RGT avec une flambant neuve Porsche 997 GT3 RS.

Mais la surprise du jour est venue de l'annonce d'une participation de l'ex-pilote officiel Bentley Maxime Soulet à la Porsche Carrera Benelux aux commandes d'une 992 GT3 Cup.

« Si on veut démontrer notre savoir-faire au niveau Porsche, la Carrera Cup Benelux s’impose, explique le coordinateur Renaud Jamoul. August sera le seul team francophone prenant part à cette compétition officiellement reconnue par Porsche Motorsport, et avec Maxime Soulet, nous avons la ferme intention de pointer dans le groupe de tête et de revendiquer la gagne. Il ne s’agit nullement d’un projet isolé, puisque l’objectif est d’aligner une deuxième voiture en Porsche Carrera Cup Benelux dès 2023, et pourquoi pas à terme, de découvrir la prestigieuse Porsche Mobil 1 Supercup dans le cadre des Grands Prix de Formule 1 ! »

De son côté, Maxime Soulet avoue ne pas avoir hésité longtemps lorsque Lionel Hansen lui a présenté le projet… « J’ai toujours été attiré par la Carrera Cup et la Supercup, reconnaît le pilote. Ce sont de belles courses, avec de très belles autos. Elles sont assez différentes des GT3 au volant desquelles j’ai évolué par le passé, et il va falloir se cracher dans les mains pour être devant. Mais dans ce projet, tout tient la route, et je me réjouis vraiment d’attaquer le championnat. Surtout dans un tel contexte… »

On est heureux que Max, grand absent des épreuves GT3 cette année, ait pu rebondir avec un programme sérieux qui le verra à nouveau monter sur les plus hautes marches des podiums.