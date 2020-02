Le Bruxellois et ses équipiers Gounon et Pepper offrent à Bentley M-Sport sa première victoire en Australie.

C'est ce qui s'appelle une entrée en matière magistrale. L'an dernier, Bentley avait vécu un centenaire bien triste avec une campagne terne en Intercontinental GT Challenge. La firme de Crewe a conjuré le sort dès le coup d'envoi de sa saison aux terribles 12 Heures de Bathurst avec une première victoire sur la classique australienne.

La Continental GT3 n°7 que Maxime Soulet partageait avec Jules Gounon et Jordan Pepper a pointé le bout de son capot dans le Top 5 dès les premières heures de course. Le bolide vert engagé par M-Sport allait progressivement s'installer en tête grâce à des chronos dignes des qualifications, Soulet et Gounon étant particulièrement en forme au Down Under. Malgré une grosse frayeur avec une crevaison dans la plus longue ligne droite du circuit en fin de parcours, la Bentley n'allait plus lâcher le leadership jusqu'à l'arrivée. Il s'agit de la plus belle ligne au palmarès de Soulet qui a certes inscrit deux fois son nom au panthéon des 24 Heures de Zolder mais jamais sur un grand tour d'horloge international. Après Wolfgang Reip en 2015 et Dries Vanthoor en 2018, Mad Max devient le troisième Belge à s'imposer au Mount Panorama. Bravo grand !

La médaille d'argent a basculé d'un camp à l'autre dans les dernières minutes de course et même après l'arrivée. La Mercedes-AMG GT3 n°999 GruppeM de Marciello-Buhk-Fraga était bien accrochée à la deuxième place avant d'être victime d'une crevaison à sept minutes du tour, comme beaucoup de GT3 ce dimanche. La 720S GT3 n°60 59Racing-EMA de Blomqvist-Parente-Barnicoat n'en demandait tant pour en profiter... avant de perdre son bien à l'entame du dernier tour suite à l'attaque d'un Raffaele Marciello très incisif.

Le bolide allemand chutait cependant en sixième position suite à une pénalité de 30 secondes, Marciello ayant laissé tourner le moteur lors du dernier pitstop alors que sa monture était encore sur ses vérins. Deuxième place donc pour la McLaren n°60 devant la Mercedes-AMG GT3 n°888 Triple Eight de Van Gisbergen-Whincup-Götz, la Porsche 911 GT3-R n°911 Absolute Racing de Campbell-Jaminet-Pilet et la Mercedes-AMG GT3 n°77 Craft-Bamboo de Engel-Stolz-Buurman qui complètent le Top 5 final.

Les Belges n'ont hélas pas tous été logés à la même enseigne. Appelé à la dernière minute par Garage59 pour prendre le volant de l'Aston Martin Vantage n°188, Maxime Martin n'a pas fait le moindre mètre en course, son équipier Côme Ledogar étant victime d'un crash au sommet du Mount Panorama après seulement 90 minutes de course. Guère mieux pour Dries Vanthoor et Fred Vervisch. Les deux néerlandophones, engagés sur l'Audi R8 n°2 du Team Valvoline, ont perdu pied peu avant le cap de la mi-course, l'Audi bleue et rouge perdant de sa superbe suite à un capteur de rupteur défectueux. Et Dries Vanthoor de montrer toute sa colère dans le cockpit.

Quant à l'aîné des Vanthoor, il pouvait revendiquer un Top 5 sur la Porsche 911 GT3-R n°1 EBM avant d'être victime d'un changement impromptu de freins qui lui a coûté beaucoup de temps. Laurens termine à une 9e place peu représentative.