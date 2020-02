Après Red Bull et Renault hier, c'est au tour de McLaren de révéler la monoplace qui défendra ses intérêts en 2020 : la MCL35. Présentée comme de coutume au coeur du McLaren Technology Center de Woking, le bolide orange aura comme objectif de confirmer la remontée dans le classement de la formation britannique.

La MCL35 se veut une évolution de la voiture de l'année précédente qui avait apporté tant de satisfactions. On remarquera un museau plus fin et torturé que celui de sa devancière et des dérives très agressives au niveau des pontons. Au niveau de la déco, léger changement avec un bleu électrique plus proéminent.

En 2019, Carlos Sainz et Lando Norris avaient surpris plus d'un observateur en permettant aux Oranges de s'affirmer comme la quatrième force du plateau. Sainz a termine 6ème du championnat avec notamment un podium décroché sur tapis vert au Brésil tandis que Norris a conclu la saison au 11ème rang. Le jeune duo sera surveillé de très près en 2020.