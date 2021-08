Le choix s'effectuera entre son partenaire actuel le Finlandais Valtteri Bottas et le jeune Britannique George Russell actuel pilote du team Williams. "Nous devons faire un choix entre la stabilité qu'offre Valtteri et le talent de George, qui a l'avenir devant lui", a déclaré Wolff, 49 ans, à Bild am Sonntag. "Je veux que la situation soit claire sur cette question en septembre. De cette façon, les deux peuvent se préparer correctement pour la saison prochaine."

Le jeune Russell, âgé de 23 ans, roule pour Williams mais vient du programme de formation de Mercedes et est considéré comme un protégé de Wolff. En décembre de l'année dernière, le Britannique a remplacé son compatriote Hamilton au GP de Sakhir, obtenant la préférence sur le pilote de réserve Stoffel Vandoorne.

Bottas, 31 ans, défend les couleurs de Mercedes depuis 2017 et est devenu vice-champion du monde derrière Hamilton depuis deux ans. Mais le Finlandais n'est plus incontournable.

Lewis Hamilton a prolongé son contrat avec Mercedes le mois dernier jusqu'à la fin de 2023. Son grand objectif est un huitième titre mondial. Aujourd'hui, il partage le record de sept titres avec l'Allemand Michael Schumacher.