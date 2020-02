État des lieux avant le grand coup d’envoi australien à la mi-mars.

Le rideau vient de tomber. Le microcosme de la Formule 1 plie désormais bagage et se tourne vers Melbourne. À l’issue de six journées d’essais hivernaux particulièrement intenses, les dix écuries de Formule 1 ont dégrossi leurs monoplaces et y voient désormais plus clair en vue des trois coups qui seront frappés au Down Under dans deux semaines.