"Jamais deux sans trois", comme on dit ! La super-pole des 24 Heures de Spa demeure la chasse gardée des Mercedes-AMG GT3 depuis 2019. Raffaele Marciello a conservé son titre super-poleman acquis l’an dernier grâce à un excellent 2:17.949 au volant de la Mercedes-AMG GT3 n°88 de l’écurie française AKKA-ASP. L’Italien, jadis membre de la Ferrari Driver Academy, a été le seul pilote à descendre sous les 2:18 et colle plus de trois dixièmes à son plus proche rival. Mirko Bortolotti a permis à Lamborghini de partir en deuxième ligne au volant de la Huracan GT3 n°63 du Orange1 Team FFF. Le Transalpin est à 303 millièmes de son compatriote. Troisième chrono pour l’autre Mercedes-AMG de pointe, la "panthère rose" n°4 HRT de Maro Engel, auteur de la pole position en 2019.

L’Allemand francophone sera accompagné en deuxième ligne par la voiture en pole de la Silver Cup, la Lamborghini Huracan GT3 n°14 Emil Frey Racing qualifiée par Ricardo Feller. La première BMW M6 GT3, la n°34 Walkenhorst Motorsport de Sheldon Van der Linde, est 5ème devant la demi-surprise de la super-pole, la McLaren 720S GT3 n°38 JOTA de Ben Barnicoat. La meilleure Audi R8 LMS, la n°66 Attempto Racing de Mattia Drudi, est 6ème, précédant l’Aston Martin Vantage n°95 Garage59 de Nicki Thiim qui aurait pu se hisser plus haut sur la grille si son meilleur temps n’avait pas été annulé pour non-respect des limites de la piste. Le Top 10 est complété par la Porsche 911 GT3-R n°22 GPX Martini de Matthieu Jaminet et la Mercedes-AMG GT3 n°89 de Felipe Fraga.

Le Belge le mieux placé sur la grille de départ samedi sera Ulysse De Pauw. Son équipier, le Français Pierre-Alexandre Jean, a été chargé de qualifier la Bentley Continental n°107 CMR. Il était finalement crédité du 12ème chrono. C’est mieux que l’unique Audi R8 LMS du Team WRT inscrite à la super-pole. Nico Müller s’est contenté du 15ème rang au volant du bolide aux anneaux. Laurens Vanthoor a connu en revanche une séance difficile au volant de la Porsche 911 GT3-R n°47 du team KCMG. Le Limbourgeois ferme la marche au 20ème rang, non sans s’être fait une petite frayeur au speaker’s corner.

Le départ des 24 Heures de Spa 2021 sera donné samedi après-midi à 16h30.