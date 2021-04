Hamilton, 36 ans, a rejoint Mercedes au début de la saison 2013. Il y a succédé à Michael Schumacher. Son contrat, signé l'an dernier, s'achève en décembre. "La symbiose entre nous est bonne et nous avons célébré tant de succès ensemble que, du point de vue actuel, tout parle en faveur de la poursuite de notre collaboration." Wolff s'est également montré prudent quant aux spéculations concernant le Nürburgring comme hôte de remplacement possible cette saison en cas d'annulation liée au Covid-19. En raison des règles strictes d'entrée dans le pays et de quarantaine, le Grand Prix du Canada le 13 juin est menacé. Le circuit traditionnel de l'Eifel et Istanbul sont à nouveau considérés comme des pistes de remplacement possibles. "Nous aimons vraiment courir en Allemagne, c'est notre maison", a déclaré Wolff. Ce "serait super". Wolff envisage de changer son rôle chez Mercedes depuis un certain temps, mais le sine ne sera pas repris par James Allison, le directeur technique. Celui-ci se retire des opérations quotidiennes pour assumer le rôle nouvellement créé de directeur technique à partir du 1er juillet. Le nouveau directeur technique sera alors l'ancien chef de l'aérodynamique Mike Elliott.