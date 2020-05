Vice-championne du monde en 1982, championne d'Allemagne des rallyes, le "beau volcan noir" a remporté quatre victoires mondiales et la célèbre Course de Côte de Pikes Peak en Audi Quattro. Avant de se retirer suite au décès de son ami Henri Toivonen.Elle avait aussi participé à deux épreuves en Belgique et n'avait pas sa langue en poche ! Portrait d'une femme de caractère seulement devancée en 1982 par Walter Rörhl : "Un grand pilote, pas un grand homme..."

Née à Grasse le 23 juin 1951, Michèle Mouton n'était à la base pas du tout destinée à une carrière de pilote. Son papa était horticulteur et elle voulait devenir éducatrice pour les adolescents en difficulté.



