Le championnat-vedette du week-end était le GT4 FFSA qui effectuait sa rentrée des classes. Stéphane Lémeret retrouvait la Toyota Supra de l'équipe CMR et a pris par deux fois la 3e place en Silver Cup en compagnie du Français Stéphane Tribaudini, non sans prendre le deuxième accessit au classement général dans la course 2 disputée ce lundi après-midi. Contraint à l’abandon en course 1, Benjamin Lessennes a fêté son retour dans la compétition hexagonale qu'il a conquis en 2020 par une médaille d'argent d’argent en course 2. Le Namurois partageait une BMW M4 GT4 engagée par L'Espace Bienvenue avec son acolyte néerlandais Riccardo Van der Ende. Angélique Detavernier repartait quant à elle avec une neuvième place en catégorie Am à l'issue de la course 1.

Accédant à la monoplace après un long apprentissage en karting, Lorens Lecertua s'est illustré pour ses débuts en F4 FFSA. L'ado originaire de Ciney a fini à chaque fois dans les points. Neuvième en course 1 et septième en course 3, il parvenait à décrocher une 3e place dans la course 2 en profitant de la grille inversée. Les trois victoires en jeu dans cette pépinière de jeunes talents sont revenues à l'Australien Hugh Barter (course 1&3) et au Japonais Yuto Nomura (course 2).

Le Belge de Bourges Philippe Bourgois a quant à lui signé un sans-faute en Alpine Europa Cup avec deux victoires chez les gentlemen. Il était rejoint sur le podium de la course 2 par le Français de Bruxelles Laurent Richard qui prenait la 2e place à l'issue d'une très belle fin de course. Les Français Lucas Frayssinnet et Erwin Traynard ont remporté les deux joutes au programme.