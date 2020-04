Le Grand Prix d'Allemagne de MotoGP a à son tour été reporté en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé les organisateurs du Grand Prix, qui devait se dérouler le 21 juin sur le circuit de Sachsenring.

Comme en Belgique, les événements de masse sont interdits jusqu'au 31 août en Allemagne, ce qui rend impossible l'organisation du GP. "Nous sommes en discussion la Dorna (l'organisateur du championnat, ndlr) et avec les autorités pour trouver une nouvelle date pour le Grand Prix.

La santé des supporters et de toutes les personnes impliquées est la priorité absolue", ont indiqué les organisateurs sur le site internet de l'épreuve. Les six premiers GP de la saison ont dû être annulés à cause du coronavirus. La saison devrait maintenant débuter à Assen, aux Pays-Bas, le 28 juin.