Dominateur au Grand Prix de Styrie, sur ce tracé de Spielberg dimanche, le rookie remet cela et vise à nouveau la victoire après avoir signé le nouveau record de la piste lors des qualifications. “La journée a été difficile”, concédait le pilote Pramac après plusieurs chutes aux essais. “Mais peu à peu la confiance est revenue, les conditions étaient bonnes, j’ai pensé que je pouvais le faire et c’est arrivé.”

Une pole position arrachée à Fabio Quartararo tout content de retrouver une piste sèche et qui a trôné en tête des chronos jusqu’à la dernière seconde. “C’est dommage”, concédait le Français. “La première position était à ma portée. J’avais des petits soucis de motricité mais j’y croyais. Je suis déçu mais partir en première ligne reste une excellente position.”

Le leader du championnat comprend en effet que la victoire va être difficile tant les Ducati sont performantes sur ce circuit. Elles sont quatre dans le top 6 avec Martin et Bagnaia sur la première ligne, Zarco et Miller aux 4e et 6e places, la surprise venant de Marc Marquez, 5e, le pilote Honda étant aidé par un nouveau réservoir dessiné pour lui permettre de mieux utiliser ses jambes et moins les bras dans les phases de freinage.

Cette séance de qualification Maverick Viñales l’a vécue de loin suite à son éviction par Yamaha pour avoir provoqué volontairement des sur-régimes susceptibles d’endommager son moteur. L’Espagnol a reconnu la faute et présenté ses excuses. “J’étais très frustré. La première partie de la course avait été parfaite et puis au départ de la deuxième tout a mal tourné, il y a eu une explosion en moi et j’ai piloté de manière inappropriée, je tiens donc à présenter mes excuses.”

Cela suffira-t-il à le réintégrer ? “C’est nous qui avons décidé de suspendre Maverick avec les preuves que nous avions”, déclare Massimo Meregalli le team manager. “Mais pour la suite c’est le Japon qui prendra la décision.”