Liam Everts est prêt pour la nouvelle saison de MX2 qui commence ce week-end à Matterley Basin, au Royaume-Uni. Le jeune motocrossman mettra tout en œuvre pour faire honneur à son légendaire numéro 72. Et montrer qu'il est le digne héritier de la plus célèbre famille du motocross...

Dès que Liam est monté pour la première fois sur une moto, il était clair qu'il deviendrait un grand espoir du motocross belge. C'est ce qui arrive lorsque ton père Stefan Everts est le plus grand coureur MXGP de tous les temps avec 10 titres mondiaux et que ton grand-père Harry est également quatre fois champion du monde...

La pression sur le jeune coureur est bien sûr élevée, mais avec son approche patiente, sa technique sans faille sur la moto et sa mentalité de gagnant - le cocktail qui a aussi bien fonctionné pour son père - il est bien parti pour atteindre les sommets. En plus de cela, Liam est extrêmement talentueux. Sa toute première victoire dans le championnat européen 65cc en 2016, sa troisième place dans la catégorie 85cc en 2018 et sa brillante victoire dans la course EMX125 au Royaume-Uni en 2020 en sont la preuve.

"Il est vrai que mon nom de famille apporte de la pression, dit Liam. Mais dès que je commence à courir, je disparais dans ma bulle et je me concentre uniquement sur moi, ma moto et la piste."

Avec cinq podiums, dont deux victoires, 2021 a été une année exceptionnelle pour Liam. Il est passé à la catégorie EMX250 au début de l'année dernière et a obtenu une impressionnante troisième place à Oss, aux Pays-Bas. En septembre, il s'est rendu en Italie pour ses grands débuts dans la catégorie MX2 du championnat du monde de motocross. Le même mois, il a remporté l'or aux ADAC MX Masters à Reutlingen et a pu rayer son premier Motocross des Nations (MXoN) de sa bucket list. Liam a manqué de peu le podium - ce qui est quand même un exploit incroyable pour un coureur débutant ! - mais a reçu le Ricky Carmichael Award, le prix du meilleur jeune au MXoN.

En 2022, Liam continuera à piloter sa KTM dans la catégorie MX2. Il a changé d'équipe, Diga Procross, mais l'objectif final reste le même : aller jusqu'au bout pour décrocher l'or. "Cela va être difficile, mais je suis sûr que la patience et le travail acharné nous mettront sur la carte, dit-il. Tout est là. C'est juste une question de temps avant que nous puissions assembler toutes les pièces du puzzle."

En guise d'échauffement, Liam Everts a fait le tour de sa maison, où il présente ses motos pour 2022 et où est exposée l'incroyable collection de souvenirs de MX de son père Stefan.

"Il faut avoir une grande confiance en soi et croire que l'on est le meilleur. Je suis l'un des rares à passer au championnat du monde. D'une certaine manière, je suis mon plus grand concurrent. Je suis très exigeant. J'ai placé la barre haut. Je veux être au mieux de ma forme et ne pas conduire comme un idiot (rires). J'essaie toujours de gagner, mais je dois d'abord atteindre le top 10 et ensuite continuer à avancer."

