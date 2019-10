Les qualifications du Grand Prix d'Australie pour la catégorie du MotoGP ont été reportées à dimanche en raison de la météo mêlant vent et pluie, selon les organisateurs.

La décision a été prise alors que la quatrième séance d'essais libres a du être interrompue samedi après que le Portugais Miguel Oliveira (KTM-Tech3) a été poussé hors de la piste par la force du vent.

Les qualifications des catégories Moto2 et Moto3 avaient pu se tenir quasi-normalement précédemment, la séance de Moto2 devant toutefois être interrompue cinq minutes avant la fin en raison de la pluie tombant sur le circuit de Phillip Island, traçé en bord de mer près de Melbourne.

Les organisateurs n'ont pas indiqué dans l'immédiat quel serait le programme de dimanche où devront se cumuler les qualifications MotoGP et les courses Moto2, Moto3 et MotoGP. C'est l'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha) qui s'était auparavant montré le plus rapide des trois séances d'essais libres, les temps réalisés lors de la 3e séance samedi ayant toutefois été beaucoup plus lents en raison du vent que ceux des deux premières courues vendredi.

Il a devancé l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati) et le Britannique Cal Crutchlow (Honda-LCR).

L'Espagnol Marc Marquez (Honda) a déjà été couronné pour la 6e fois champion du monde MotoGP il y a trois semaines en Thaïlande.​