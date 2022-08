Accueil Sports Moteurs Moto GP Quartararo, Bagnaia, Espargaro, ... : chacun pour soi au GP de Grande-Bretagne Le Championnat du monde reprend après six semaines de trêve. Pas de consigne d’équipe du côté des candidats au titre. Philippe Jacquemotte ©AFP

Quartararo, Bagnaia et autres Espargaro sont de retour en piste après six semaines de vacances. Six semaines pour souffler,...