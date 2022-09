GP du Japon : Marquez déjà en pole, Fabio Quartararo s'élancera 9e

Une heure de retard, une piste abondamment arrosée par la pluie, les qualifications ont été fortement perturbées à Motegi, il fallait donc trouver la bonne fenêtre et surtout rester sur ses roues pour figurer en bonne position sur la grille de départ. Pour Quartararo, Bagnaia et Aleix Espargaro l’enjeu était de taille : être en première ou deuxième ligne, au pire, pour être en mesure de défendre sa place au championnat. Les trois hommes n’étant séparés que par 17 unités. Le quatrième, Enea Bastianini, auteur de sa quatrième victoire à Aragon à loupé le coche, englué en Q1, il est tombé dans sa dernière tentative et devra s’élancer de la 15e place, pas idéal pour tenter de revenir dans la lutte pour le titre.

Dans les premières minutes de la Q2 ce sont les spécialistes de la pluie qui ont occupé le haut de la liste des chronos : Marc Marquez, Johann Zarco, Oliveira et Binder sur les deux KTM. Zarco qui exploitait à merveille l’expérience accumulée sur la piste lors de la Q1.

La piste n’a jamais séché, la pluie ne s’est jamais arrêtée, mais au fil des tours mes pilotes se sont habitués aux conditions et on fait tomber les chronos, qui sont malgré tout restés dix secondes plus lents que ceux réalisés en 2019.

Un dernier run a permis de dessiner la grille de départ avec Marc Marquez en pole position, une semaine seulement après sont retour, Marquez qui signe sa 63e pole sur un circuit où il s’est déjà imposé à trois reprises. L’espagnol s’élancera devant Zarco et Binder. En deuxième ligne Maverik Viñales devant Martin et Aleix Espargaro, tir groupé intéressant pour les Aprilia, Espargaro étant le mieux qualifié des trois candidats au titre. Quartararo a tout essayé, il est passé à deux doigts de la chute et a dû se contenter du neuvième temps. C’est toutefois mieux que Pecco Bagnaia, seulement douzième, et jamais à l’aise sur cette piste détrempée.

Une grille de départ qui promet une course incertaine, avec une possibilité pour Espargaro, troisième au classement du championnat à 17 points, de reprendre des points à Bagnaia et Quartararo. Même raisonnement pour le Français, qui devra tout faire pour rester devant son rival italien, revenu à 10 unités. C’est possible. La course devrait être disputée sur le sec, mais même dans ces conditions, vendredi, la Yamaha parvenait à rester au contact des Ducati.