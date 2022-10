MotoGP: la surprise Bezzecchi, Bagnaia devant Quartararo en Thaïlande

L'Italien (1:29.671) a même pris à "Quarta" le record de la piste qu'il détenait depuis 2019 (1:29.719), lors des qualifications où il a déboulé comme une surprise.

Deuxième du GP des Pays-Bas en juin, le pilote Ducati-VR46 signe à 23 ans sa première pole position dans la catégorie reine.

"Dans les dernières minutes, j'ai tout donné, sans penser au reste. Je ne pensais pas réaliser ce temps. C'est incroyable, c'est une belle émotion", a-t-il réagi.

"Les top pilotes sont très rapides, peut-être plus que moi. Il va falloir trouver quelque chose dans les données demain", lors de la course (10h00 heure de Paris), a tempéré le natif de Rimini, non loin d'Urbino, le fief de son idole Rossi.

Il s'agit de la première pole position pour l'écurie créée par le "Dottore", équipée par des Ducati, qui effectue cette année ses débuts en MotoGP.

"Je lui enverrai un message ce soir, quand j'aurai le temps", a lancé dans un sourire l'Italien au sujet de son illustre compatriote, sept fois titré dans la catégorie reine.

- "Un objectif clair" -

La performance de Bezzecchi illustre aussi une saison 2022 indécise, avec dix polemen différents en 17 manches, du jamais-vu.

D'autres coups de théâtre pourraient bien intervenir d'ici la fin, avec quatre courses encore à disputer, notamment dans la lutte pour le titre.

Fabio Quartararo (Yamaha), le tenant, conserve la tête depuis avril, mais son rival italien Francesco Bagnaia (Ducati), vainqueur de quatre des six derniers Grands Prix, fait planer une menace de plus en plus sérieuse sur son rêve de doublé.

Le pilote Ducati, 3e meilleur temps, partira en première ligne, juste devant le Niçois, qui n'a pas retrouvé ses sensations de 2019 à Buriram, où il avait décroché la pole position et terminé deuxième de la course.

"J'ai un objectif clair. Maintenant, il faut finir devant lui et Aleix (Espargaro), mais ça ne va pas être facile. Il faudra rester très concentré", a déclaré "El Diablo", qui compte 18 points d'avance sur son poursuivant.

"On a un bon ryhtme, je pense que je peux faire quelque chose de vraiment bien en partant quatrième", a continué le Français.

"On sera compétitifs demain", lui a répondu "Pecco" Bagnaia.

Aleix Espargaro (Aprilia), troisième au général, regarde, pour le moment, de loin la course au titre. "25 points, ce n'est pas grand-chose", disait-il encore jeudi.

- Chantra dans l'histoire -

Mais depuis le début des essais libres, le Catalan n'arrive pas à suivre le rythme de ses deux rivaux. Il a échoué samedi à se qualifier pour la deuxième session qualificative, en raison d'un 13e temps bien éloigné de ses aspirations.

Son pari se complique, d'autant qu'il reste sur un zéro pointé au Japon le week-end dernier.

Le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), meilleur temps des deux premières séances d'essais libres, s'élancera de la deuxième ligne, comme Quartararo.

Le sextuple champion du monde Marc Marquez (Honda), vainqueur des deux Grands Prix disputés en Thaïlande (2018, 2019), sera juste derrière lui, en troisième ligne.

Sa présence, alors qu'il a raté de longs mois de compétition ces deux dernières années en raison de blessures à répétition, sera l'une des attractions pour le public de Buriram dimanche... avec la course de Moto2.

Somkiat Chantra (Kalex) est en effet devenu samedi le premier Thaïlandais à décrocher la pole position dans une épreuve du championnat du monde, devant des fans épris du numéro 35.

"Leur soutien m'a donné plus de force", a assuré le natif de Chonburi, qui a déjà marqué l'histoire sportive du royaume en remportant le GP d'Indonésie en mars.