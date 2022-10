MotoGP: Oliveira vainqueur en Thaïlande, Bagnaia tout près de Quartararo au Championnat

(Belga) Fabio Quartararo (Yamaha) n'a plus que deux points d'avance sur Francesco Bagnaia au Championnat du monde de MotoGP après sa 17e au Grand Prix de Thaïlande remporté dimanche par le Portugais Miguel Oliveira (KTM) devant l'Australien Jack Miller (Ducati).

Le Français a raté sa course sur la piste mouillée de Buriram où l'Italien (Ducati) a pris la troisième place et revient au Championnat à deux points de Quartararo. Le départ de la course avait été retardé de près d'une heure en raison de la pluie.