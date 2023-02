Pourquoi la saison 2023 de MotoGP sera différente

Qui n’avance pas recule. Et sur deux roues, c’est une manœuvre plutôt délicate… C’est forte de ce constat, mais aussi de données nettement plus cartésiennes, comme les audiences télés en diminution ici et là – notamment en Espagne et en Italie...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous