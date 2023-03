Motocyclisme : Xavier Siméon coach des pilotes belges

Xavier Siméon va pouvoir mettre son expérience au service des futurs champions belges ©DR

Pilote “Black Knights” (surnom donné aux pilotes belges repris sous la bannière de management Zelos) durant de nombreuses années au plus haut niveau, Xavier Siméon a pris sa retraite fin 2022 mais continue à être impliqué dans le sport moto. L’ancien pilote MotoGP (et MotoE et endurance etc.) a été nommé Motorcycle Manager chez Zelos. Il mettra son expérience et son expertise au service des jeunes talents belges. Ceux qui évoluent aujourd’hui en championnat du monde comme ceux qui prendront la relève dans le futur.

Xavier accompagnera ainsi les jeunes belges Barry Baltus (Moto2, avec qui il est d’ailleurs ce week-end à Portimao pour les tests d’avant-saison, à huit jours du premier Grand Prix) et Lorenz Luciano (MotoGP Rookies Cup/European Talent Cup) dans leur carrière. Il aura aussi un rôle de coaching auprès de l’ASBL Belgian Motorcycle Academy (BMA). Enfin, il participera au développement de la section Supermotard, qui reproduira ce qui a été fait en vitesse pour devenir pionnier en Belgique : création d’une filière, détection, formation et promotion des jeunes pilotes en devenir. Le tout en étroite collaboration avec le Circuit Jules Tacheny de Mettet, la Fédération Motocycliste Wallonne Belge (FMWB) et le Belgian Motorcycle Fund (BMF), de la BMA.

“J’ai la chance de faire partie de Zelos depuis sa création (10 ans) et je suis heureux de pouvoir continuer à y œuvrer d’une nouvelle manière ! relève le nouveau Zelos Motorcycle Manager. J’ai été pilote en championnat du monde très tôt dans ma vie. Toute l’expérience accumulée me donne des compétences qui pourront servir aux plus jeunes, qu’il s’agisse de Barry et Lorenz comme des enfants de l’ASBL Belgian Motorcycle Academy. Parallèlement à cela, je reste gérant d’une boutique Jeff de Bruges en Andorre où je réside depuis 7 ans maintenant. Cela fait un programme chargé, mais je suis impatient ! Les équipes de Zelos sont très ambitieuses et ont toujours de nouveaux projets. C’est avec une grande motivation que nous essaierons d’obtenir de grands résultats ensemble. ”