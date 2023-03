"Je n'aime pas ça du tout (...), c'est dangereux mais si on n'est pas agressif, on perd des places", a asséné le champion du monde 2021, 10e de l'épreuve courue sur le tracé portugais de Portimao, où se tiendra dimanche le premier GP de la saison.

Dès les premiers tours de roue, Quartararo a été victime d'un accrochage avec l'Espagnol Joan Mir (Honda). Dernier du peloton après ces déboires, le Français est toutefois parvenu à remonter une partie de la concurrence.

"C'est la jungle, nous ne sommes pas dans des voitures où c'est beaucoup plus sûr et où les contacts sont moins problématiques", a-t-il également alerté.

Si, pour sa toute première édition, le sprint a tenu ses promesses de spectacle avec de belles batailles en piste, l'épreuve remportée par l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), champion du monde en titre, a également été marquée par le violent accrochage entre ses compatriotes Enea Bastianini (Ducati) et Luca Marini (Ducati-VR46).

Le premier a été transporté à l'hôpital de Portimao et souffre d'une fracture de l'omoplate. Il a donc par conséquent déclaré forfait pour le reste du week-end ainsi que pour le rendez-vous suivant de la saison, la semaine prochaine en Argentine.

"C'est beaucoup trop dangereux pour nous en moto, pour la première course et on a déjà un blessé", a dénoncé Quartararo.

A l'avenir, a prévenu le Niçois de 23 ans, "il y aura beaucoup plus de chutes".

Disputés chaque veille de Grand Prix, les sprints représentent l'équivalent, en distance, de la moitié de la course principale du dimanche. Ils offrent aussi jusqu'à 12 points supplémentaires au championnat, en plus des 25 points attribués le lendemain au vainqueur du GP.