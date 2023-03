Champion en 2021, longtemps leader du championnat en 2022 mais finalement détrôné, le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a forcément soif de revanche. Son successeur sur le trône, l’Italien Francesco Bagnaia (Ducati) entend, lui aussi, ceindre une nouvelle couronne et se présente d’ailleurs en favori. C’est qu’il dispose, avec sa Ducati, d’une machine qui a montré sa supériorité lors de la deuxième moitié de saison 2022 et encore aux tests hivernaux.

Revenu en boulet de canon sur le Niçois au championnat l’an dernier, jusqu’à le pousser à faire des fautes inhabituelles dans son chef (chutes), “Pecco” Bagnaia ne s’en cache pas : il entend bien rester le patron. Poursuivant sur sa lancée 2022, il a d’ailleurs dominé les derniers essais hivernaux mi-mars, à Portimao déjà, améliorant au passage le record du tour du circuit qu’il détenait depuis 2021. “On peut dire ''mission accomplie' : nous sommes prêts pour affronter la nouvelle saison”, avait assuré l’intéressé, alors.

Francesco Bagnaia est le grand favori de la saison qui commence au Portugal ©AFP or licensors

La seule inconnue le concernant vient de la présence d’un nouvel équipier, son compatriote Enea Bastianini, ancien du team satellite Ducati-Gresini promu dans l’équipe d’usine après sa 3e place au dernier championnat. Bien sûr, Quartararo reste le rival n°1 mais si, vu la domination de la Ducati, c’était Bastianini qui finalement représentait le plus grand danger pour Bagnaia ?

La saison 2023 sera aussi celle du grand retour aux affaires de Marc Marquez (Honda) après trois saisons de galère faites de blessures et opérations. Elle pourrait également être marquée par la confirmation des ambitions d’Aprilia (avec les Espagnols Aleix Espargaro, 4e en 2022 et Maverick Vinales).

Enfin côté scénario, cette saison plus chargée que jamais, avec 21 Grands Prix dont deux nouvelles courses au Kazakhstan et en Inde, voit l’arrivée de courses sprint le samedi après-midi (15h) de chaque Grand Prix (les qualifs valables pour le sprint et la course se tiendront en matinée) sur la moitié de la distance d’une course normale. Le résultat de ce sprint n’aura aucune incidence sur la grille de départ de la course dominicale mais il distribue des points aux neuf premiers (12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1), ce qui pourrait redistribuer des cartes.