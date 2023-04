Bagnaia : de la revanche dans l’air

Troisième rendez-vous de la saison MotoGP, le GP des Amériques, ce week-end à Austin (Texas), devrait à nouveau opposer principalement les Italiens Francesco Bagnaia (Ducati officielle), champion en titre, vainqueur en ouverture au Portugal et son compatriote Marco Bezzecchi (Ducati de l’écurie VR46), lauréat en Argentine et leader du championnat (50 pts à 41). Auteur à Termas de Río Hondo de sa première victoire en catégorie reine, Bezzecchi va devoir composer avec un Bagnaia revanchard après sa chute en Argentine, podium en vue. Une erreur qu’il entend bien faire oublier ce samedi (course sprint à 22 h) et dimanche (Grand Prix dès 21 h). Rappelons que Marc Marquez (Honda), qui s’est imposé à Austin sept fois en neuf participations, sera absent, souffrant toujours d’une fracture à la main après sa chute lors de la manche inaugurale.